Американские ученые рассказали о болезнях, которые чаще встречаются у высоких людей

Ученые из США выяснили, что люди с высоким ростом чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, гиперлипидемия и ишемическая болезнь сердца.

Согласно новому американскому исследованию, высокий рост связан с рядом заболеваний: от варикозного расширения вен до повреждения периферических нервов.

Международная группа исследователей изучила рост и здоровье более 280 тысяч взрослых американцев. Ученые обнаружили доказательства того, что рост может влиять на более чем 100 клинических признаков. Средний рост выборки составил 176 сантиметров.

Результаты подтверждают выводы предыдущих исследований о том, что высокие люди чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, гиперлипидемия и ишемическая болезнь сердца, из-за того, что они более склонны к фибрилляции предсердий и варикозному расширению вен. Исследователи также добавили в список рисков несколько других заболеваний, включая инфекции кожи и костей и повреждение нервов.

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