Более 6 тысяч людей по всему миру заражены оспой обезьян

ВОЗ обеспокоена темпами распространения обезьяньей оспы по всему миру. Только официально зарегистрированных случаев уже более 6 тысяч, а фактическое число больных гораздо больше.

В мире зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Из-за риска распространения инфекции Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание.

Об этом сообщило британское агентство Reuters.

ВОЗ заявила: «Агентство здравоохранения ООН организует на неделе с 18 июля заседание комитета для разработки рекомендаций по объявлению вспышки глобальной чрезвычайной ситуации, что является высшим уровнем тревоги ВОЗ».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил стремительном увеличении числа больных обезьяньей оспой не только в африканских странах, но и во всем мире. Из всех случаев на Европу приходится 80% случаев инфицирования. К тому же, с учетом незарегистрированных случаев, количество больных намного выше.

«ВОЗ опасается распространения вируса по всему миру», — предупредил Тедрос.

Обезьянья оспа является редким тропическим заболеванием разной сложности, которая зависит от штамма. Наиболее опасен штамм «Конго», смертность от которого составляет 10%. К примеру, западноафриканский штамм имеет смертность 1%.

Обычно заражаются воздушно-капельным путем, контактируя с биологическими жидкостями больных животных и людей или употребляя в пищу зараженных животных. При этом эксперты предупредили, что самым частым случаем является инфицирование от животных.

«Курсор» писал, про оспу обезьян в Израиле: новых случаев все больше.

Также мы сообщали, что Минздрав Израиля подтверждает первое массовое распространение обезьяньей оспы.