Министерство здравоохранения накануне объявило о трех новых случаях оспы обезьян, в том числе о первом подтвержденном случае распространения среди населения в Израиле.
Согласно заявлению министерства, все три случая были диагностированы у мужчин из центрального Израиля в возрасте от 30 до 60 лет.
Министерство не предоставило никаких дополнительных подробностей о случае мужчины, инфицированного в Израиле, и не уточнило, в каких странах мужчины, как считается, заразились обезьяньей оспой.
С новыми диагнозами в Израиле было подтверждено в общей сложности девять случаев редкого заболевания. Первый случай был подтвержден 20 мая.
«Министерство здравоохранения отмечает, что любой, у кого появляется лихорадка или волдыри после возвращения из-за границы или был в тесном контакте с кем-то, кто подозревается в заболевании обезьяньей оспой, должен обратиться к врачу», — говорится в заявлении Минздрава.
Объявление о новых случаях было сделано после того, как 23 июня ВОЗ должна провести экстренное совещание, чтобы определить, следует ли классифицировать глобальную вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
До последних нескольких месяцев оспа обезьян в основном была выявлена в Западной и Центральной Африке. Сейчас это заболевание зафиксировано уже на нескольких континентах.
Большинство — 84% — подтвержденных случаев приходится на Европейский регион, за которым следуют Америка, Африка, регион Восточного Средиземноморья и регион Западной части Тихого океана. ВОЗ считает, что фактическое число случаев, вероятно, выше.
Ранее Курсор писал, что оспа обезьян продолжает распространяться в Израиле. Оспа обезьян передается лишь при очень тесном контакте. По словам медиков, заболевание неопасно для жизни, однако при выявлении симптомов нужно обращаться к врачу за помощью.
Редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять. В Кремле вполне могли решить, что раз оспа гораздо опаснее COVID-19, спровоцированная эпидемия может иметь катастрофические последствия для, как в москве считают, вражеских государств.
Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.
Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.