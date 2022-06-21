Минздрав Израиля подтверждает первое массовое распространение обезьяньей оспы

Минздрав сообщает о 3 новых случаях редкого заболевания, в результате чего общее число заболевших достигло 9 человек.

Министерство здравоохранения накануне объявило о трех новых случаях оспы обезьян, в том числе о первом подтвержденном случае распространения среди населения в Израиле.

Согласно заявлению министерства, все три случая были диагностированы у мужчин из центрального Израиля в возрасте от 30 до 60 лет.

Министерство не предоставило никаких дополнительных подробностей о случае мужчины, инфицированного в Израиле, и не уточнило, в каких странах мужчины, как считается, заразились обезьяньей оспой.

С новыми диагнозами в Израиле было подтверждено в общей сложности девять случаев редкого заболевания. Первый случай был подтвержден 20 мая.

«Министерство здравоохранения отмечает, что любой, у кого появляется лихорадка или волдыри после возвращения из-за границы или был в тесном контакте с кем-то, кто подозревается в заболевании обезьяньей оспой, должен обратиться к врачу», — говорится в заявлении Минздрава.

Объявление о новых случаях было сделано после того, как 23 июня ВОЗ должна провести экстренное совещание, чтобы определить, следует ли классифицировать глобальную вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

До последних нескольких месяцев оспа обезьян в основном была выявлена в Западной и Центральной Африке. Сейчас это заболевание зафиксировано уже на нескольких континентах.

Большинство — 84% — подтвержденных случаев приходится на Европейский регион, за которым следуют Америка, Африка, регион Восточного Средиземноморья и регион Западной части Тихого океана. ВОЗ считает, что фактическое число случаев, вероятно, выше.

Ранее Курсор писал, что оспа обезьян продолжает распространяться в Израиле. Оспа обезьян передается лишь при очень тесном контакте. По словам медиков, заболевание неопасно для жизни, однако при выявлении симптомов нужно обращаться к врачу за помощью.

Редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять. В Кремле вполне могли решить, что раз оспа гораздо опаснее COVID-19, спровоцированная эпидемия может иметь катастрофические последствия для, как в москве считают, вражеских государств.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.

Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.