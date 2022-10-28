Болезнь Альцгеймера: эксперт рассказал, какие факторы образа жизни увеличивают ее риск

В ноябре 1906 года Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр, представил на собрании психиатров в Тюбингене клинические признаки необычной женщины, у которой развились параноидальные мысли, ухудшение памяти и прогрессирующее слабоумие. Он продемонстрировал, что в ее мозгу при вскрытии были обнаружены до сих пор не описанные аномалии, которые он обозначил как нейритные бляшки во внеклеточном пространстве и нейрофибриллярные сплетения внутри нейронов. Он предположил, что это приводит к нейродегенерации и гибели клеток, вызывая слабоумие. Его коллега Эмиль Крепелин тут же назвал это «болезнью Альцгеймера». Даже по прошествии столетия исследования не привели к излечению этой инвалидизирующей болезни.

Пациенты с болезнью Альцгеймера обращаются к неврологам с нарушениями памяти, изменениями личности и поведения, а иногда и нарушениями лингвистических способностей и зрительно-пространственных навыков.

Назначаемые лекарства усиливают недостаточную выработку нейротрансмиттера ацетилхолина в мозге и пытаются замедлить дегенерацию нейронов. Некоторые лекарства назначаются для контроля поведенческих аберраций, которые проявляют пациенты.

Причины болезни Альцгеймера и изменения образа жизни, необходимые для ее предотвращения

Доктор рассказал порталу HealthShots, что малоподвижный образ жизни, нелеченный диабет и гипертония, плохая гигиена сна в среднем возрасте и нарушения сна, такие как апноэ во сне, могут ускорить развитие болезни Альцгеймера у генетически уязвимого человека. Регулярные сердечно-сосудистые упражнения, инвестиции в хорошую гигиену сна, сбалансированная диета, богатая овощами и фруктами, оптимистичный и полный энтузиазма взгляд — все это инвестиции в здоровье, способствующие регенерации. Здоровая социальная связь и поиск новых увлечений, а также поддержание хорошей гигиены полости рта также защищают нервную систему.

Как пишет медпортал HealthShots, некоторые из побочных продуктов цивилизации, например, потворство диете, недисциплинированность сна и одиночество в конце жизни, являются непризнанными хищниками, скрывающимися в тенях биологии мозга, готовыми отобрать часть мозга, несмотря на предполагаемый героизм современной медицины. Нужно сделать паузу и задуматься.

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