Брак связан с уровнем сахара в крови – исследование

Ученые в рамках нового исследования пришли к выводу, что жизнь в браке поддерживает обычный уровень глюкозы в крови.

Об этом сообщает Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Специалисты изучили, как семейное положение, качество брака и средний уровень глюкозы в крови у пожилых людей связаны меду собой. Участие в исследовании приняли 3335 человек в возрасте 50–89 лет, не болеющие сахарным диабетом.

На протяжении 10-летнего периода участников опрашивали касаемо того, состоят ли они в отношениях и как изменялось их семейное положение. Им также задавали вопросы, которые помогли бы понять, насколько отношения между испытуемыми и их партнерами являются теплыми и поддерживающими.

Полученная информация указала, что вступление в брак или партнерство в анализе крови улучшает показатель гликированного гемоглобина. Он позволяет узнать, каким был уровень глюкозы в крови за последние несколько месяцев.

Оказалось, что жизнь с партнером понижала этот показатель. Это называют позитивным явлением, ибо благодаря нормальному уровеню гликированного гемоглобина снижается риск смерти. Когда человек не состоял в отношениях, то показатели наоборот росли.

Это важно для нашего организма, потому что на уровень глюкозы в крови существенно влияет сам факт наличия пара, а не качество отношений. Исследователи не смогли выяснить, почему зафиксированы такие результаты, но вполне возможно, что кто-то недооценивает поддержку партнера, либо же исследовании была упущена какая-нибудь важная деталь.

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