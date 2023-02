Добавление какого типа продуктов в рацион может помочь в уменьшении талии на несколько сантиметров

Когда вы пытаетесь похудеть, вы обычно сосредотачиваетесь на еде. Лучшие блюда для похудения — это те, которые содержат больше витаминов, кальция и белков в вашем рационе. При этом стоит ограничивать углеводы, жиры и калории. Однако это может быть непросто. К счастью, есть одна группа продуктов, которая помогает сбросить вес, потому что она богата белком и клетчаткой, которые таеже помогают вам чувствовать себя сытым дольше.

Чтобы узнать больше об этой группе полезных продуктов питания, SheFinds.com поговорили с Паулиной Ли, MSHS, RD, LD, диетологом по функциональному здоровью кишечника и основателем Savvy Stummy, LLC, и Ранией Батейн, магистром здравоохранения, диетологом, автором бестселлера The One One One Diet и основателем консалтинговой фирмы по питанию Essential Nutrition For You.

Они сказали, что добавление таких орехов, как бразильские орехи, грецкие орехи, миндаль и фисташки в ваш ежедневный рацион отлично подходит для поощрения потери веса. Это потому, что они богаты клетчаткой, белком, полезными жирами, витаминами и минералами, которые помогут вам похудеть и сжечь жир на животе.

Бразильский орех

Бразильские орехи произрастают в тропических лесах Амазонки в Бразилии, Боливии и Перу. Они имеют гладкую, маслянистую текстуру и ореховый вкус, поэтому их обычно едят в сыром виде. Бразильские орехи богаты энергией, очень питательны и являются одним из наиболее концентрированных диетических источников минерального селена.

Грецкие орехи

Грецкие орехи доступны как в сыром, так и в жареном виде, соленые или несоленые. Деревья грецкого ореха произрастают в восточной части Северной Америки, но также выращиваются в Китае и Иране.

Они являются хорошим источником полезных жиров, белков и клетчатки, и такие эксперты в области здравоохранения, как Ли, настоятельно рекомендуют их, когда речь идет о контроле веса.

Миндаль

Миндаль богат антиоксидантами, витамином Е, белком и клетчаткой. Их можно употреблять целыми, нарезанными, нарезанными ломтиками или измельченными в миндальную муку или миндальное масло. Их даже можно превратить в миндальное молоко. Миндаль действительно заслуживает статуса суперпродукта.

Фисташки

Фисташки являются одними из самых низкокалорийных и наименее жирных орехов для перекуса. Батейн говорит, что фисташки содержат достаточное количество питательных веществ, жира, клетчатки и белка, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.

