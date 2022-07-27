Чистить зубы сразу после еды опасно: совет от стоматолога

Зубы нужно чистить утром, вечером и вскоре после еды. Однако стоматолог Ханна Кинселла рассказала, почему сразу после еды это делать нежелательно.

Специалист считает, что браться за зубную щётку сразу после приема пищи — это неправильный подход к гигиене полости рта. Так повреждается зубная эмаль.

Об этом пишет planetanovosti.

Врач советует подождать пол часа, и только потом начать чистить зубы. Таким образом лимонная кислота, которая содержится во многих продуктах, перестанет воздействовать на эмаль.

Эмаль — это защитная оболочка зубов. Это одно из самых крепких веществ в природе, которое при этом легко повредить, нажатием зубной щетки после приема пищи. В ближайшие 30 минут после трапезы зубы особенно чувствительны и уязвимы, лучше в этот период ничего не делать. Лучшее, что можно предпринять в эти 30 минут – прополоскать рот обычной водой или жевать мятную жвачку.

Также стоматолог рекомендует сильно не давить на щетку. Потому что так вы оказываете усиленное давление и на зубы. Это приведет к их повышенной чувствительности.

Стоматолог также советует использовать зубную нить и ополаскиватели для поддержания гигиены полости рта. Они давно доказали свою эффективность. Совмещая их с зубной пастой, вы обеспечите максимальную защиту десен и зубов.

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