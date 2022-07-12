Ученые обнаружили связь между группой крови и риском рака

Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили связь между определенными группами крови и риском рака.

Ученые выяснили, что обладатели группы крови AB отрицательной (или четвертой) составляют от 4 до 8% населения мира.

Об этом пишет grodno24.

Однако результаты исследований западных врачей показывают, что в группе риска находятся люди с застоем крови.

В статье «Да, ваша группа крови влияет на ваше здоровье» представлены результаты исследования Гарвардского университета, согласно которому группы крови могут влиять на репродуктивные способности.

В частности, женщины с четвертой группой крови подвержены высокому риску развития рака, в том числе рака яичников.

Кроме того, ученые серьезно опасаются возникновения у таких беременных преэклампсии — повышения артериального давления и белка в крови.

По словам экспертов из Гарвардского университета, у обладателей AB Rh также больше шансов заболеть раком поджелудочной железы.

Согласно другим исследованиям, проведенным экспертами из Университета Вермонта с участием 30 тысяч человек, люди с IV группой крови чаще имеют проблемы с мышлением и памятью и больше страдают деменцией.

Ученые выяснили, что AB Rh — увеличивает риск развития деменции.

Недавние разработки британских ученых, направленные на установление связи между конкретным заболеванием и группой крови пациентов, также привели к неутешительным результатам для AB Rh.

По результатам исследований специалисты приходят к выводу, что наибольший риск инсульта у лиц с IV группой крови. По статистике, у этих пациентов на 20% больше случаев инсульта.

Американские врачи также утверждают, что люди с AB Rh наиболее подвержены сердечному приступу или другим сердечным заболеваниям. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи проанализировали состояние здоровья 90 тысяч человек в возрасте от 30 до 75 лет.

Исследования взаимосвязи между группами крови и болезнями также проводились немецкими и российскими врачами.

Их выводы таковы: у обладателей разных групп крови разные показатели, определяющие предрасположенность к образованию тромбов и тромбозов, которые могут вызвать то или иное заболевание.

От степени плотности крови зависит, насколько высок риск образования тромбов и инсульта у человека. Например, кровотечение у женщин с III группой крови может возникать на 15% чаще, чем у других.

Люди четвертой группы крови «проглатывают» негативные характеристики пациентов с другими группами крови, каждая из которых имеет определенные недостатки в предрасположенности к определенным заболеваниям.

Эксперт-гематолог, врач высшей категории Алексей Портнов выделил группу продуктов, которые не рекомендуются владельцам АБ с пониженной кислотностью желудка.

Таким людям лучше не употреблять определенные виды мяса. Нежелательно есть курицу, свинину и говядину, а вот индейку, кролика или баранину — можно. Также следует избегать жирной пищи, особенно сливочного масла.

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