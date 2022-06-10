Что делать, если ребенка ужалила пчела?

В случае, если ребенка ужалила пчела, в первую очередь нужно покинуть место «происшествия» из-за того, что пчелы выпускают феромоны, которые привлекают других особей.

Летом такие неприятности как укус пчелы случаются довольно часто. Алгоритм оказания помощи детям и взрослым практически одинаков.

Прежде всего, необходимо покинуть место происшествия. Во время нападения все представители пчел выделяют феромоны, которые заставляют других особей атаковать.

Далее следует осмотреть место укуса. Если вы видите жало — его как можно скорее нужно извлечь. Делайте это осторожно, чтобы не впрыснуть еще больше яда глубоко в кожу. Лучше всего удалять жало пинцетом.

Когда жало будет извлечено, приложите что-то холодное к месту укуса. Это замедлит всасывание яда. Если ребенок жалуется на боль, можно дать обезболивающее.

Признаки аллергии встречаются довольно часто: отек, сыпь и т.д. В этом случае следует принять антигистаминное средство.

Если пострадавший не чувствует себя хорошо, вызовите врача. Это особенно актуально при массивных укусах, рвоте, потере сознания или сильной слабости, а также если на лице начал появляться отек, не связанный с укусом.

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