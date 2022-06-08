Что произойдет с организмом, если пить утром ложку масла

Врачи говорят, что такой метод подходит далеко не всем и потому назначать самому себе такое «лечение» очень опасно.

Часто люди принимают натощак растительное масло для вывода желчи, снижения холестерина или для общего оздоровления. Но этот метод совсем не безопасен.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Нередко человек, пытающийся лечиться маслом, даже не знает в каком состоянии желудок, кишечник, пищевод, есть ли в желчном камни и так далее. Это большая ошибка, говорит врач. Лечиться наугад нельзя, можно нанести себе вред.

Медик объяснил, что большинство проблем с желчью успешно устраняются без помощи хирургов, если самостоятельно не усугубить проблему. Для начала стоит сделать УЗИ и сдать несколько анализов, — посоветовал врач пациентам, у которых желчь застаивается или наоборот течет слишком быстро.

Специалист напомнил, что чрезмерно густая желчь застаивается, провоцируя образование камней. Если желчь течет слишком быстро, и ее очень много, она раздражает кишечник, вызывая диарею. В том случае, когда она попадает в желудок, повреждается слизистая оболочка органа. А это чревато развитием химического гастрита. В любом случае определить это должен врач, он же назначит соответствующее лечение.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.