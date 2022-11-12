Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала два продукта, которые она категорически не рекомендует есть на завтрак. Самыми вредными продуктами для утреннего приема пищи, по мнению Барелл, являются пита (либо другая всококалорийная выпечка) и сладкие хрустящие хлопья.

Об этом пишет 7news.

В пите очень много углеводов. Они сильно повышают уровень сахара в крови, объяснила врач.

Стоит отказаться на завтрак и от сладких хрустящих хлопьев. Их не следует употреблять утром ни детям, чтобы они не привыкали к большому количеству сладкого, ни взрослым. Диетолог объясняет, что в таких хлопьях мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго.

Если же вы привыкли утром на завтрак употреблять что-то хрустящее, то Барелл предлагает полезную альтернативу – гранолу или же хлопья без сахара, в которые завтракающий уже по своему вкусу может добавить ягоды, фрукты или мед. Также прекрасным вариантом для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом. Бекон желательно есть с цельнозерновым хлебом, так как в продукте содержится много жира, добавила она.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.