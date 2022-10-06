Диетолог рассказала, как стресс влияет на пищеварение

По словам врача, если стрессовые ситуации случаются регулярно и длительно, желудочно-кишечный тракт испытывает постоянную нехватку крови.

Стресс отрицательно влияет на все системы организма. Пищеварительная – не исключение.

Об этом порталу UkrHealth рассказала диетолог Екатерина Ященко.

«Пищеварительная система является одной из наиболее уязвимых по отношению к влиянию стресса. Гормон стресса кортизол оказывает крайне неблагоприятные эффекты на работу всего желудочно-кишечного тракта», — говорит эксперт.

По ее словам, когда организм ощущает опасность, кровь стремится прежде всего к мозгу, чтобы помочь ему принять правильное решение в сложной ситуации. В это время органы ЖКТ испытывают недостаток кровотока, что приводит к нарушению процессов пищеварения, ухудшению всасывания витаминов и других нутриентов.

«Если такие стрессовые ситуации случаются регулярно и длительно, желудочно-кишечный тракт испытывает постоянную нехватку крови, запускаются необратимые процессы, ведущие к патологиям. В стрессе организм замедляет выработку слюны и других ферментов, без которых о полноценном пищеварении и речи не может быть. В желудке появляется постоянное чувство тяжести, может нарушаться стул (чаще это запоры)», — пишет издание.

Отмечается, что стресс и нервное напряжение неизбежно приводит к спазмированию желчного и его сфинктеров, нарушается отток желчи. Также при хроническом стрессе нередко наблюдается замедление или ускорение моторики и перистальтики. Здесь реакция у каждого проявляется индивидуально, у одних может быть диарея, а у других запор.

«Чтобы нормализовать пищеварение и восстановить нормальные функции кишечника, необходимо восполнить дефицит ферментов, привести в норму кислотность желудка, устранить спазмы, нормализовать микрофлору кишечника, помогут пребиотики и пробиотики», — говорится в материале.

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