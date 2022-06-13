Диетолог рассказала о способе сбросить вес без ограничения в питании

Есть очень простой способ стать стройнее, не испытывая дикого чувства голода. И это не какие-то пилюли либо БАДы.

Известный испанский диетолог Адриана Орос предлагает контролировать рацион, используя «метод тарелки». Она уверяет, что так вы никогда не будете голодны.

Об этом пишет издание ABC.

Метод очень прост: зрительно делим тарелку на несколько частей. Итак, на половине вашей тарелки должны лежать овощи. Они могут быть в сыром либо отварном виде. Четверть тарелки должны занимать белки: мясо, рыба, яйца, бобовые. Еще одна четверть тарелки должна приходится на сложные углеводы. Например, каши, макароны, хлеб, картофель.

Эксперт предупреждает: нельзя наполнять тарелку только овощами и белками. Не забывайте о сложных углеводах. Недостаток их в организме вызовет срыв и вы просто наедитесь неполезных сладостей.

Важно также правильно выбирать белки — это должны быть раба или мясо, лучше отварное и печеное, а не сосиски, колбасы.

Диетолог уверяет, что подобный метод может помочь сбросить вес. Эксперт также заявила, что добавив к этому методу пару физических упражнений, результаты станут еще эффективнее и отметила, что нужно избегать стрессовых ситуаций.

Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание.