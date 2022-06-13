Диетолог рассказала о способе сбросить вес без ограничения в питании

Известный испанский диетолог Адриана Орос предлагает контролировать рацион, используя «метод тарелки». Она уверяет, что так вы никогда не будете голодны.
Об этом пишет издание ABC.
Метод очень прост: зрительно делим тарелку на несколько частей. Итак, на половине вашей тарелки должны лежать овощи. Они могут быть в сыром либо отварном виде. Четверть тарелки должны занимать белки: мясо, рыба, яйца, бобовые. Еще одна четверть тарелки должна приходится на сложные углеводы. Например, каши, макароны, хлеб, картофель.
Эксперт предупреждает: нельзя наполнять тарелку только овощами и белками. Не забывайте о сложных углеводах. Недостаток их в организме вызовет срыв и вы просто наедитесь неполезных сладостей.
Важно также правильно выбирать белки — это должны быть раба или мясо, лучше отварное и печеное, а не сосиски, колбасы.
Диетолог уверяет, что подобный метод может помочь сбросить вес. Эксперт также заявила, что добавив к этому методу пару физических упражнений, результаты станут еще эффективнее и отметила, что нужно избегать стрессовых ситуаций.
Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание.