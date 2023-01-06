Диетолог составил список продуктов и напитков, которые нельзя употреблять по вечерам

Легкий перекус даже после полуночи еще никому сильно не навредил, говорит диетолог и призывает выбирать при этом исключительно полезные и не очень калорийные продукты.

Насколько бы сильно вы не хотели сбросить вес или сохранить фигуру, полностью отказываться от пищи по вечерам не стоит. Но важно выбирать исключительно полезную и легкую пищу, иначе желудок вместо отдыха будет целую ночь работать. К тому же лишние калории могут отложиться на талии.

Об этом пишет healthline.

Специалисты рекомендуют избегать некоторых продуктов.

Употребление алкоголя перед сном вызывает беспокойство, сон становится более прерывистым. Как результат утром – темные круги под глазами, нездоровый цвет лица и усталость в течение дня.

Фрукты содержат много сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови, соответственно, дает много энергии. Поэтому будет трудно уснуть. Особенно важно избегать яблок, груш, бананов, вишен, слив, винограда и арбузов.

То же самое касается сладостей и чипсов. Они вообще очень вредные, но из-за высокой калорийности дают немалую порцию энергии, которая тоже будет мешать спать.

Некоторые овощи, в частности, цветная капуста, китайская капуста, шпинат и помидоры содержат нерастворимые волокна, поэтому они на долгое время остаются в кишечнике. А это может вызвать метеоризм, что будет мешать спать.

Газированная вода и напитки вызывают дискомфорт в желудке.

Красное мясо долго переваривается, вызывая ощущение тяжести. Поэтому его лучше употреблять хотя бы за 4 часа до сна.

Макаронные изделия содержат много углеводов, которые во время сна превращаются в жир. Поэтому и фигура пострадает и желудок будет мучиться, переваривая вкусную лазанью или пасту.