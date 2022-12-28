Диетологи назвали главные ошибки во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм

Диетологи Роксана Эхсани и Джонатан Вальдес уверяют, что утренний прием пищи крайне важен, если человек хочет сохранить свой организм как можно дольше молодым и здоровым. Потому отказываться от завтрака нельзя. Не менее важно, чтобы по утрам вы употребляли только качественные полезные продукты.
Об этом сообщает Eat This, Not That.
Эксперты назвали ряд ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм.
Отказ от завтрака. Даже если нет времени полноценно поесть, диетологи рекомендуют съесть банан или горстку орехов, с которыми организм получит нужные питательные вещества хотя бы в минимальном количестве.
Недостаточное питье воды. Если вы не пьете воду по утрам, то увеличиваете количество факторов, способствующих раннему старению. Пить нужно еще до завтрака, можно во время него, и после.
Кофе. Многие люди ограничиваются утром только кофе или пьют его в сладком виде, с добавлением различных подсластителей, кремообразных, сладких наполнителей и сиропов. Но сладкие кофейные напитки типа латте или кофе с подсластителями содержат много калорий и провоцируют всплески уровня сахара в крови.
Колбаса или сосиски с утра на голодный желудок — это ошибка. Все потому, что организм вместо полезных веществ получает чрезмерную дозу переработанных жиров, красителей и других добавок. Такая привычка ускоряет процесс старения.
Отсутствие фруктов или овощей. Даже на завтрак стоит съесть хотя бы небольшую порцию овощей. Такие продукты нужно употреблять вместе с кашей, йогуртом, хлебом. Благодаря этому, организм получит антиоксиданты, которые способны противостоять быстрому старению.
Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.