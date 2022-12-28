Диетологи назвали главные ошибки во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм

Диетологи Роксана Эхсани и Джонатан Вальдес уверяют, что утренний прием пищи крайне важен, если человек хочет сохранить свой организм как можно дольше молодым и здоровым. Потому отказываться от завтрака нельзя. Не менее важно, чтобы по утрам вы употребляли только качественные полезные продукты.

Эксперты назвали ряд ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм.

Отказ от завтрака. Даже если нет времени полноценно поесть, диетологи рекомендуют съесть банан или горстку орехов, с которыми организм получит нужные питательные вещества хотя бы в минимальном количестве.

Недостаточное питье воды. Если вы не пьете воду по утрам, то увеличиваете количество факторов, способствующих раннему старению. Пить нужно еще до завтрака, можно во время него, и после.

Кофе. Многие люди ограничиваются утром только кофе или пьют его в сладком виде, с добавлением различных подсластителей, кремообразных, сладких наполнителей и сиропов. Но сладкие кофейные напитки типа латте или кофе с подсластителями содержат много калорий и провоцируют всплески уровня сахара в крови.

Колбаса или сосиски с утра на голодный желудок — это ошибка. Все потому, что организм вместо полезных веществ получает чрезмерную дозу переработанных жиров, красителей и других добавок. Такая привычка ускоряет процесс старения.

Отсутствие фруктов или овощей. Даже на завтрак стоит съесть хотя бы небольшую порцию овощей. Такие продукты нужно употреблять вместе с кашей, йогуртом, хлебом. Благодаря этому, организм получит антиоксиданты, которые способны противостоять быстрому старению.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.