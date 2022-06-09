Эксперт назвал продукты, которые могут вызвать тромбоз и инсульт

Рацион оказывает огромное влияние на наше состояние и самочувствие. В частности, от красных сортов мяса, жирных сыров и яиц людям в возрасте стоит если не отказаться, то свести их к минимуму.

Медэксперты предупреждают, что основой ежедневного рациона здорового человека должны быть овощи и фрукты, а также зелень, крупы. При этом злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может привести к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет.

Об этом пишет u-news.com.ua.

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев назвал самым опасным продуктом красное мясо.

Когда печень пытается избавиться от соединений, полученный из такой пищи, образуется соединение триметиламиноксид. Оно повреждает эндотелий — слой особых клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей. На месте таких повреждений в итоге формируется атеросклеротическая бляшка. Со временем это может превратиться тромбоз, а затем инсульт и инфаркт.

Медик советует есть яйца не чаще 2-3 раз в неделю, а красное мясо — не чаще одного раза. Его лучше заменить белыми сортами мяса птицы, а также рыбой и морепродуктами.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.