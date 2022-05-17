Эксперт рассказал, почему электронные сигареты вреднее, чем кажется

Владимир Зайцев заявляет, что все те, кто считает, что курение вейпа — безвредно, поймут что это не так через какое-то время. «Хронизация обязательно наступит».

Многие считают, что электронные сигареты, или, как их еще называют, «вейпы», безвредны. Однако отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что любители «парения» рано или поздно обязательно столкнутся с проблемами со здоровьем

«История такова, что хронизация обязательно наступит. Просто она наступит мягче, она должна быть приятнее, но будет более выраженной. Это не остановит человека. Когда она «парит» вейпы, она даже не подозревает, что это опасно. В этом и заключается главная хитрость».

По его словам, использование электронных сигарет может привести к онкологии. Как пояснил эксперт, онкологический процесс может возникнуть в слизистой оболочке, в бронхах или в легких.