Эксперт рассказал, почему электронные сигареты вреднее, чем кажется

Многие считают, что электронные сигареты, или, как их еще называют, «вейпы», безвредны. Однако отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что любители «парения» рано или поздно обязательно столкнутся с проблемами со здоровьем
«История такова, что хронизация обязательно наступит. Просто она наступит мягче, она должна быть приятнее, но будет более выраженной. Это не остановит человека. Когда она «парит» вейпы, она даже не подозревает, что это опасно. В этом и заключается главная хитрость».
По его словам, использование электронных сигарет может привести к онкологии. Как пояснил эксперт, онкологический процесс может возникнуть в слизистой оболочке, в бронхах или в легких.
Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.
Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.