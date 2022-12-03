Эксперты дали три эффективных совета для поддержания здоровья кишечника

SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения: Меган Пундой — практикующей медсестрой и специалистом по функциональному питанию из Nourished + Well, и Тристой Бест — диетологом из Balance One Supplements, чтобы узнать некоторые из их лучших советов по здоровью кишечника, которые действительно работают.

Они сказали, что следить за здоровьем пищеварительной системы можно так же просто, как употреблять пробиотики, отказываться от обработанных пищевых продуктов и отдавать предпочтение клетчатке.

1. Отдайте предпочтение пробиотикам

«Пробиотики — это живые бактерии, которые при приеме внутрь приносят бесчисленные преимущества для здоровья, — объясняет Бест. — Эти бактерии естественным образом встречаются в кишечнике, но их можно восполнить внешними средствами». Пунда говорит, что эти живые микроорганизмы «помогают питать полезные бактерии в вашем кишечнике», чтобы восстановить баланс в микробиоме.

2. Ограничьте обработанные продукты

Здоровье кишечника — это не только добавление правильных продуктов в ваш рацион; это также может быть связано с отказом от определенных продуктов. Пунда и Бест предостерегают от обработанных пищевых продуктов, которые вредны для здоровья в целом. «Обработанные продукты часто содержат консерванты, вредные жиры и сахар, — говорит Пунда. — Им не хватает питательных веществ и необходимой клетчатки, и они могут нарушить баланс и здоровье кишечного микробиома».

3. Ешьте больше клетчатки

Бест объясняет, что «клетчатка служит источником пищи для полезных кишечных бактерий». Это означает, что, добавляя в свой рацион больше клетчатки, вы сможете вернуть свой кишечник на правильный путь и восстановить баланс в своем микробиоме. «Диета, богатая клетчаткой, может поддерживать баланс кишечника и улучшать общее состояние здоровья», — подтверждает Бест.

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