Эксперты назвали 5 популярных продуктов, которые лучше исключить из рациона

Продукты, которые содержат обработанные жиры, сахар, соль и добавки, следует исключить из своего рациона.

К ним относятся колбасные изделия, готовые замороженные полуфабрикаты, соусы, безалкогольные напитки, а также блюда, обжаренные в масле.

Все они являются вредными для организма, поскольку связаны с появлением таких заболеваний, как диабет, ожирение, гипертония и рак, сообщает tuasaude.com.

Обработанные мясные и колбасные изделия

Переработанное мясо и деликатесы (колбаса, ветчина, грудка индейки) богаты вредными жирами, солью, консервантами и усилителями вкуса, которые, как доказано, увеличивают давление и риск возникновения рака кишечника.

Готовые замороженные продукты

Готовые замороженные продукты (лазанья, пицца, жареная лапша) обычно содержат много соли и вредных жиров, которые помогают дольше хранить пищу и добавляют вкус. Но они вызывают задержку жидкости и повышают кровяное давление.

Пища, обжаренная в масле

Блюда, приготовленные таким способом, в конечном итоге содержат много лишних калорий, которые особенно не нужны тем, кто хочет похудеть. Кроме того, чрезмерное потребление очищенных растительных масел (соевого, рапсового и кукурузного) может нанести вред здоровью..

Нарезанные кубиками приправы и соусы

Соусы, приправы из мяса, курицы или нарезанные кубики овощей – все они содержат много натрия, который вызывает повышение кровяного давления. Кроме того, во многих из них присутствуют усилители вкуса и консерванты, которые раздражают кишечник и вызывают зависимость от вкуса.

Безалкогольные газированные напитки

Безалкогольные напитки содержат много сахара, добавок, консервантов и усилителей вкуса, которые увеличивают риск возникновения проблем с кишечником, повышения уровня сахара в крови, ожирения и диабета.