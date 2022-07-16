Эксперты назвали лучшие способы контролировать потливость лица

Визажисты, дерматологи и косметологи предлагают свои лучшие советы по борьбе с потливостью лица в теплое время года.

Эти советы помогут вам держать под контролем потливость лица, чтобы вы провели свое лучшее лето.

Избегайте острой пищи, кофеина и алкоголя.

Первый шаг к уменьшению потоотделения на лице — избегать вещей, которые его усугубляют. «Ограничение потребления острой пищи, кофеина или алкоголя может снизить выделение тепла организмом после употребления этих продуктов», — посоветовала лондонский дерматолог.

Нанесите антиперспирант.

Думаете, антиперспирант предназначен только для подмышек? «Некоторым людям может помочь безрецептурный антиперспирант или лекарство, отпускаемое по рецепту, специально предназначенное для лица», — сказала сертифицированный дерматолог Эллисон Лир.

Носите рисовую бумагу.

Не отмахивайтесь от этого косметического продукта как от уловки. Фактически, он может помочь вам добиться безупречной кожи независимо от температуры. «Всегда носите его с собой, особенно когда стоит теплая погода, — сказала профессиональный визажист Мэри Винкенвердер. — Когда вы почувствуете сильное потоотделение, вытащите один лист рисовой бумаги и аккуратно промокните область, нажимая и вращая».

Попробуйте ботокс.

Вы, вероятно, больше всего знакомы с ботоксом из-за его эффекта, уменьшающего морщины. Тем не менее, он также может минимизировать выработку пота. «Инъекции ботокса используются для значительного снижения активности нервов, влияющих на потовые железы», — отметила Шонда Дорантес, практикующая медсестра.

Снижайте температуру.

Это может показаться очевидным, но многие из экспертов отметили это как достойную рекомендацию. «Я рекомендую вам снизить температуру в помещении с помощью вентиляторов или кондиционеров, — сказала дерматолог. — Это помогает лицу всегда оставаться прохладным, в целом уменьшается потоотделение».

Также мы информировали, что медики назвали полезные свойства витамина А.