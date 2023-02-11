Эксперты назвали самые грязные места в доме, где больше всего микробов и бактерий

Мало кто знает, но есть отдельные места в жилище, где «живет» огромное количество микроорганизмов, которые способны вызвать опасные заболевания.

В квартирах и домах есть множество мест, которые считаются весьма благоприятными для жизнедеятельности бактерий и микробов. Но есть и вполне неочевидные места, где очень комфортно микроорганизмам жить, расти и размножаться.

Более того, об этих «закромах» в доме иногда забывают даже опытные хозяйки. В этих участках скапливается пыль, мусор, шерсть домашних животных. После уборки эта грязь разносится по дому.

Подробнее об этом информирует pixelinform.com.

Изголовье кровати. Хозяйки убирают в спальне тщательнее всего. Особенно, это касается спального места — постель стирается часто, полы под кроватью моются с завидной регулярностью. Но многие хозяйки почему-то забывают о важном участке. На изголовье кровати собирается пыль, как и на больших листьях растений. А потому протирать это место необходимо часто.

Шкаф. Пол в шкафу накапливает много пыли, а иногда при открытии дверцы туда «залетает» шерсть животных. Поэтому эксперты рекомендуют пылесосить этот участок хотя бы во время генеральной уборки. Также будет не лишним хранить в таком месте капсулы для отпугивания моли и других насекомых, к тому же они добавляются приятный аромат.

Мелкие предметы интерьера. Очень часто даже опытные хозяйки не придают значения мелким предметам декора — выключатели, розетки, ножки у тумбочек и полок, и прочие мелкие вещи, на которых, как кажется, никогда ничего не сможет осесть. Но это в корне не так, и такие места нужно часто протирать, и лучше использовать специальное средство для мытья поверхностей. Однако важно помнить о правилах электробезопасности.

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