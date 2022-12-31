Двухуровневый пентхаус продали дешевле трехкомнатной квартиры: сделки недели

Банки и инвестиционные дома прогнозируют, что в следующем году произойдет падение цен на жилье на 5-10%.

На уходящей неделе в Израиле было проведено несколько нетривиальных сделок по купле-продаже недвижимости.

О некоторых из них информирует портал The Marker.

Кирьят-Хаим

На улице Ха-Гдуд ха-Иври 4-комнатная квартира площадью 88 квадратных метров, 1 этаж из 3, с парковкой, продана за 1,17 млн ​​шекелей.

На улице Шломо Лави двухуровневый пентхаус с 5,5 комнатами, площадью 130 квадратных метров, с одним балконом площадью 22 квадратных метра и другим балконом площадью 15 квадратных метров, с парковкой и лифтом был продан за 1,46 млн шекелей.

На улице Шакед 4,5-комнатная квартира площадью 110 квадратных метров, 2 этаж из 3, с балконом площадью 16 квадратных метров, парковкой и лифтом, была продана за 1,53 млн шекелей.

Афула

На улице Нордау 5-комнатная квартира площадью 152 квадратных метра, 8 этаж из 8, с парковкой и лифтом, продана за 1,5 млн шекелей.

На улице Яалом 3-комнатная квартира площадью 135 квадратных метров, 3 этаж из 8, с парковкой и лифтом, продана за 1,24 млн шекелей.

На улице Хативат-Кфир 4-комнатная квартира площадью 125 квадратных метров, 8 этаж из 9, с парковкой и лифтом, была продана за 1,16 млн шекелей.

Холон

На улице Керен ха-Йесод 3-комнатная квартира площадью 70 квадратных метров, 5 этаж из 7, с балконом площадью 12 квадратных метров и лифтом, была продана за 2,3 млн шекелей.

На улице Ха-Рав Леви 3-комнатная квартира площадью 85 квадратных метров, 8 этаж из 8, с лифтом, была продана за 2,06 млн шекелей.

Кирьят-Малахи

На улице Игаля Горовица 4-комнатная квартира площадью 100 квадратных метров, 1 этаж из 5, с балконом 21 квадратный метр, парковкой и лифтом, продана за 1,5 млн шекелей.

На улице Раши 4-комнатная квартира площадью 95 квадратных метров, нулевой этаж из 4, продана за 1,27 млн ​​шекелей.

Как сообщал Курсор, стало известно, сколько израильтяне в месяц тратят на жилье.

Также Курсор информировал о том, что эксперты опубликовали прогноз на стоимость жилья в Израиле.