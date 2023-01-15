Эксперты назвали симптом рака, появляющийся во время еды

Чувство быстрого насыщения во время приема пищи может быть одним из симптомов болезни.

Медики и ученые установили, что быстрое насыщение во время приема пищи может быть признаком рака поджелудочной железы.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK.

Отмечается, что пациент с раком поджелудочной железы испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приеме пищи.

Среди других признаков опасного заболевания врачи назвали озноб, повышенную температуру и общее состояние слабости. Также специалисты призвали обратить внимание на беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.

Однако наличие одного или нескольких симптомов не всегда говорит о наличии рака. При этом в случае их обнаружения стоит прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом.

В статье отмечается, что именно рак поджелудочной железы имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Большинство признаков сложно распознать, из-за чего пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.