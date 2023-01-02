Эксперты рассказали, почему дети любят сладкие подарки

Между взрослыми и детьми существуют принципиальные отличия, в том числе касающиеся лакомств.

Специалисты рассказали сразу о нескольких факторах, которые могу объяснить огромную любовь детей к сладким подаркам.

Об этом сообщает NPR.

Существуют принципиальные отличия сенсорного мира детей и взрослых. Новорожденный имеет во рту примерно 30 тысяч вкусовых рецепторов, среди которых лишь около 30% остаются с ним до совершеннолетнего возраста.

В основном рецепторы детей настроены на сладкие и жирные продукты, потому что в материнском молоке содержится много сахаров и жиров. В силу этого вовсе неудивительно, что наличие, к примеру, мороженого или шоколадной конфеты в новогоднем подарке обеспечивает ребенка мощными эмоциями и впечатлениями, недоступными взрослым.

Помимо этого детям характерна большая чувствительность к горькому вкусу, потому что организм отторгает его как потенциальный яд. Если в детстве кому-то доводилось пробовать алкогольный напиток, то, с большой долей вероятности, он не мог понять, почему взрослые любят употреблять подобное.

Аналогичным образом это касается зелени из-за ее горького привкуса. По мере взросления рецепторы отмирают и юноша начинает любить те продукты, которые он в детстве терпеть не могу.

Исследования показывают, что любовь к чесноку и луку в блюдах появляется примерно в 20-летнем возрасте, а к шпинату, баклажанам, корнишонам, фасоли, хрену, мидиям и болгарскому перцу несколько позже.

Напоследок эксперты рассказали об интересной гипотезе, согласно которой у младенцев при рождении есть синестезия – редкий вид восприятия для взрослого человека, дополняющий любое ощущение дополнительным качеством, из-за чего оно становится трехмерным. Иначе говоря, младенец не просто чувствует вкус, но также «слышит» и «видит» его цвет.

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