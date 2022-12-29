Медики назвали фрукты и овощи, которые могут снизить риск инсульта

Правильно подобранные фрукты и овощи могут снизить риск инсультов и других опасных болезней.

Новое исследование позволило выявить суперфуды среди фруктов.

Что добавить в рацион, чтобы снизить риск инсультов, пишет Express.

Инсульт – это острое нарушение, возникающее из-за прекращения мозгового кровообращения. При появлении первых симптомов больному требуется неотложная медицинская помощь, в худшем случае можно ожидать летальных исходов.

Исследование показало, что те, кто потреблял больше фруктов и овощей, имели на 13% меньше шансов получить инсульт. Затем исследователи рассмотрели подгруппы овощей. Те, кто регулярно употреблял яблоки и груши, имели на 11% меньше шансов получить инсульт, чем те, кто не ел яблоки и груши, объясняют эксперты.

Открытие ученых позволяет понять важность присутствия в рационе фруктов и их влияние на здоровье сердца. В исследовании, которое началось осенью 1997 года и длилось 10 лет, ученые наблюдали за 74 961 участником. За этот период группа пережила в общей сложности 4089 случаев инсульта, включая 3159 церебральных инфарктов, 435 внутримозговых кровоизлияний, 148 субарахноидальных кровоизлияний и 347 неуточненных инсультов.

Выводы удалось сделать на основе данных из анкет, которые периодически заполняли все участники: те, кто употреблял наибольшее количество фруктов и овощей, имели наименьший риск инсульта. Лучшим щитом становятся яблоки, груши и зеленые листовые овощи.

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