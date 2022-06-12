Эксперты сказали, сколько раз в неделю нужно тренироваться

Хотя универсального подхода не существует, существуют принципы и рекомендации, которым вы можете следовать и применять в своих тренировках, чтобы обеспечить сбалансированный, эффективный, безопасный и приятный режим тренировок.

Новичкам трудно понять, сколько упражнений нужно делать, чтобы достичь своих целей в спорте, будь то потеря веса или набор массы.

Хотя универсального подхода не существует, существуют принципы и рекомендации, которым вы можете следовать и применять в своих тренировках, чтобы обеспечить сбалансированный, эффективный, безопасный и приятный режим тренировок.

Если вы не энтузиаст фитнеса, вы, вероятно, хотите проводить как можно меньше времени в тренажерном зале, чтобы достичь своих целей в области здоровья и фитнеса. Тренировки один или два раза в неделю не дадут вам ничего, кроме низкого уровня физической подготовки.

Вы должны тренироваться не менее трех раз в неделю, если хотите достичь своих целей в области здоровья и фитнеса за разумное время и оставаться в форме и быть здоровым.

Идеально тренироваться четыре или пять раз в неделю, но большинство людей считают это недостижимым из-за нехватки времени, поэтому лучше стремиться к трем. Это подвергает ваше тело достаточно большому тренировочному стимулу в течение недели, что позволяет телу адаптироваться, стать сильнее, стройнее и выносливее.