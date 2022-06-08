Названо лакомство на ночь, помогающее похудеть

Если вы пытаетесь похудеть , вы можете начать добавлять овсяные хлопья на ночь в свой план питания.

Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание,

По словам диетолога Кэрри Габриэль, «бета-глюканы в овсе также известны тем, что уменьшают циркуляцию холестерина в крови, способствуя выведению богатой холестерином желчи, что помогает предотвратить сердечные заболевания и инсульты». Проще говоря, бета-глюканы в овсе могут способствовать общему здоровью сердца.

Кроме того, «ночная овсянка также содержит нерастворимую клетчатку, которая способствует дефекации и предотвращает запоры». Когда это происходит, клетчатка делает наш стул более объемным и помогает ему впитываться в воду. В результате стул легче проходит через толстую кишку.

Габриэль также говорит: «Овес на ночь может улучшить работу мозга. Поскольку овес является углеводом, он содержит глюкозу, которая является топливом для работы нашего мозга. Овес, обогащенный витамином B, может помочь сохранить память и предотвратить когнитивную дисфункцию».

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