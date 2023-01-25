Эксперты составили список продуктов, которые ускоряют старение

Регулярное потребление некоторых продуктов может ускорить процессы старения. Другие же — наоборот сохраняют молодость.

Эксперты выяснили, каким должно быть антивозрастное питание и каких продуктов следует избегать, чтобы продлить молодость.

Об этом рассказал рассказала диетолог Ангела Федец в Instagram.

Специалист отметил, что возглавит перечень для каждого свой продукт, на который человек имеет индивидуальную клинически подтвержденную непереносимость или аллергию. Однако для большинства людей на первом месте сахар-рафинад.

За ним следуют хлеб и сдоба из белой муки высшего качества. Не менее вредны и рафинированные и технически переработанные продукты, а также растительные масла с высоким содержанием омега-6. Здесь следует выделить рафинированные масла, которые в процессе производства превращаются в трансжиры. Сюда можно отнести мясные переработанные продукты: сосиски, колбасы, паштеты, фарш.

В список попали также продукты, содержащие конечные продукты гликации: очень зажаренное мясо, среди которого фаворитом является бекон, а также тосты, карамелизированный сахар (продукты с румяной корочкой).

Особее место в списке занимают также алкоголь (особенно сладкий) и чрезмерное употребление кофе.

Также эксперт вспомнил, что организму вредят магазинные кетчупы, майонез и разные соусы. Следует поэкспериментировать и готовить здоровые вкусные альтернативы.

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