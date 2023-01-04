Привычка в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет

19:44, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: Pixabay

Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.

Диетологи уверены, что быстро похудеть поможет контроль порций. Если есть небольшими порциями 5-6 раз в день вместо полноценного питания 2-3 раза в день, можно без усилий постепенно привести вес в норму. При этом полностью отказываться от вкусностей не надо.Об этом пишет Eatthis.

Медики объясняют это просто: большие порции содержат больше калорий, потому потребляя пищу в небольшом количестве, вы не переедите. К тому же, так вы будете постоянно сыты за счет того, что будете есть чаще, а метаболизм ускорится за счет того, что желудок будет постоянно «работать», но не будет отягощен большим количеством пищи.

Постепенно вы сможете заменять вредную пищу на полезную, приобретая правильные пищевые привычки. Так процесс похудения и оздоровления ускорится.

Обязательно ешьте больше овощей, фруктов и зелени, советуют врачи. Эта привычка может помочь вам похудеть быстрее. Так вы не только получите большое количество клетчатки и поможете своей пищеварительной системе, но и оздоровите свой организм.

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