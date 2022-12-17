Эксперты составили список продуктов, вызывающих рак и генные мутации

В список опаснейших для здоровья попало большинство блюд из жареного картофеля и продукты, требующие длительной обжарки.

Согласно исследованию Европейского агентства по безопасности продуктов питания (European Food Safety Authority) продукты, в которых содержится акриламид, cпособны вызывать рак и генные мутации.

Об этом пишет The Express.

Акриламид (AA) – токсичное химическое вещество, которое содержится в крахмалистых продуктах, приготовленных при воздействии высоких температур. Речь идет о выпечке, жарке, а также промышленной обработке при низкой влажности среды.

В докладе EFSA, в частности, сообщается, что высокие дозы акриламида присутствуют в табачному дыме, кофе, жареных продуктах – особенно картофеле фри и чипсах, а также в крекерах и гренках.

У животных акриламид способен провоцировать рак и эти данные, по мнению ученых, можно экстраполировать на человека. Хотя глобальных исследований на этот счет пока нет.

Также, стоит отметить, что лишить продукты питания AA практически невозможно. В качестве профилактики эксперты рекомендуют не давать еде «подгорать», а перед готовкой блюд из картофеля — не хранить его в холодильнике во избежание повышения в нем уровня сахара. Еще действеннее — полностью ограничить или, по крайней мере. свести к минимуму вредные продукты в вашем рационе.

Ранее медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.