Эксперты составили список продуктов, вызывающих рак и генные мутации

Согласно исследованию Европейского агентства по безопасности продуктов питания (European Food Safety Authority) продукты, в которых содержится акриламид, cпособны вызывать рак и генные мутации.
Об этом пишет The Express.
Акриламид (AA) – токсичное химическое вещество, которое содержится в крахмалистых продуктах, приготовленных при воздействии высоких температур. Речь идет о выпечке, жарке, а также промышленной обработке при низкой влажности среды.
У животных акриламид способен провоцировать рак и эти данные, по мнению ученых, можно экстраполировать на человека. Хотя глобальных исследований на этот счет пока нет.
Также, стоит отметить, что лишить продукты питания AA практически невозможно. В качестве профилактики эксперты рекомендуют не давать еде «подгорать», а перед готовкой блюд из картофеля — не хранить его в холодильнике во избежание повышения в нем уровня сахара. Еще действеннее — полностью ограничить или, по крайней мере. свести к минимуму вредные продукты в вашем рационе.
Ранее медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.