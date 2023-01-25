Эксперты выявили связь между рукопожатием и высоким риском депрессии

18:17, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: pixabay.com

Простой фактор может спрогнозировать серьезные проблемы с психикой.

Ученые из Медицинского колледжа Университета Йонсей в Южной Корее установили, что испытуемые, которые слабо пожимали друг другу руки, в 3 раза чаще страдали депрессией по сравнению с теми, кто рукопожатием крепче.

Об этом сообщает Maariv.

Эксперты наблюдали за более чем 51 000 взрослых и обнаружили, что у тех, кто слабо пожимал руки, вероятность развития депрессии в три раза выше, чем у тех, кто имеет крепкое рукопожатие. По словам ученых, характер рукопожатия может заранее предсказать риск развития депрессии.

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