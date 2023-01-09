Ученые рассказали, почему январь вызывает депрессию

Ученая-атмосферик Дина Синей из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейн рассказала о погодных и климатических факторах, которые и создают зимние условия в конце года. Недостаток солнечного света для многих из нас особо ощутим в январе и у многих вызывает депрессию.

Об этом сообщает Inverse.

По мнению исследователей, принципиально на наше самочувствие сказывается тот факт, что Земля не идеальна по своей форме, хоть и стремится к таковой. Все дело в том, что ось нашей планеты наклонена по отношению к плоскости ее орбиты (угол наклона составляет около 23,5%).

Именно по этой причине солнечный свет распространяется по ней неравномерно. Наибольшее его количество получает экватор. А северный и южный полюса, по причине пресловутого наклона, согреваются солнечными лучами гораздо меньше.

Как отмечают эксперты, наиболее драматичны сезонные изменения климата на полюсах: зимой — здесь всегда темно и солнце никогда не восходит, летом светло все 24 часа.

Абсолютно иначе обстоят дела на экваторе, поскольку туда прямые солнечные лучи попадают практически в полном объеме, и как результат, температура, равно как и продолжительность светового дня, в течение всего года остаются практически одинаковыми.

Есть у ученых и ответ на вопрос почему в январе световой день увеличивается, но температура воздуха по-прежнему остается достаточно низкой. Со слов Дины Синей, фактор тепла напрямую зависит от того откуда поступает воздух, и в какой точке мира вы находитесь.

Поскольку поверхность Земли не только поглощает солнечную энергию, но и сама излучает тепло в космос, то температура поверхности будет полностью зависеть от баланса между тем, какое количество энергии получает и отдает наша планета.

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