Если вы страдаете от ночной потливости, вот что ее вызывает

Вы заметили, что сильно потеете ночью? Если да, то вы не одиноки в этом. Чрезмерная потливость по ночам – частая жалоба женщин и мужчин всех возрастных групп.
HealthShots поговорили с доктором-гинекологом Виной Аурангабадвала, чтобы понять причины этого состояния.
Прочитайте о причинах ночной потливости, по мнению доктора Аурангабадвала:
1. Стресс
Знаете ли вы, что стресс может вызвать ночное потоотделение? Если вы находитесь в состоянии стресса, мозг и тело будут гиперактивны, что может привести к потливости по ночам.
2. Употребление алкоголя
Это может привести к ночному потоотделению. Алкоголь расслабит дыхательные пути, и вы не сможете нормально дышать. Знаете ли вы, что алкоголь является стимулятором, который увеличивает частоту сердечных сокращений? Кроме того, это повышает температуру тела, и вы будете потеть. Постарайтесь сократить потребление алкоголя.
3. Прием лекарств
Существуют различные лекарства, которые могут привести к постоянному ночному потоотделению. Антидепрессанты, антиретровирусные препараты, препараты гормональной терапии и даже лекарства от гипертонии, которые вы принимаете, заставят вас потеть и лишат вас сна по ночам.
4. Различные заболевания
Вы будете потрясены, узнав, что аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, лейкемия, лимфома, рак предстательной железы, депрессия, болезни сердца, ожирение, туберкулез или даже обструктивное апноэ во сне, могут привести к ночному потоотделению. Вы будете обильно потеть, и вам придется обратиться к врачу.
5. Менопауза у женщин
Если вы приближаетесь к менопаузе, вы можете потеть по ночам. Лучше всего поговорить с врачом и только затем принимать лекарства. Не принимайте лекарства самостоятельно, так как это может привести к серьезным осложнениям.
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