Если вы страдаете от ночной потливости, вот что ее вызывает

Если вы стали жертвой ночной потливости, вам, вероятно, интересно, что ее вызывает.

Вы заметили, что сильно потеете ночью? Если да, то вы не одиноки в этом. Чрезмерная потливость по ночам – частая жалоба женщин и мужчин всех возрастных групп.

HealthShots поговорили с доктором-гинекологом Виной Аурангабадвала, чтобы понять причины этого состояния.

Прочитайте о причинах ночной потливости, по мнению доктора Аурангабадвала:

1. Стресс

Знаете ли вы, что стресс может вызвать ночное потоотделение? Если вы находитесь в состоянии стресса, мозг и тело будут гиперактивны, что может привести к потливости по ночам.

2. Употребление алкоголя

Это может привести к ночному потоотделению. Алкоголь расслабит дыхательные пути, и вы не сможете нормально дышать. Знаете ли вы, что алкоголь является стимулятором, который увеличивает частоту сердечных сокращений? Кроме того, это повышает температуру тела, и вы будете потеть. Постарайтесь сократить потребление алкоголя.