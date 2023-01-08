Интерес мужчин к сексу связан с риском ранней смерти

Ученые из Японии в рамках нового исследования установили, что отсутствие сексуального интереса может указывать на повышенный риск ранней смерти среди мужчин.

Об этом сообщает PLOS One.

Группа исследователей из Университета Ямагата проанализировала данные о здоровье 20 969 человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин) в возрасте 40 лет и старше, которые проходили ежегодные медицинские осмотры в течение шести лет. В частности, были изучены уровни сексуального интереса испытуемых. Среди первоначальных 20 969 испытуемых за это время скончались 503 человека.

Оказалось, что смертность от рака и смертность от всех причин были значительно выше у мужчин, которые сообщали об отсутствии сексуального интереса. Эта связь сохранялась, даже когда они контролировали такие факторы, как возраст, гипертония, диабет, курение, употребление алкоголя, ИМТ, образование, семейное положение, частота смеха и психологический стресс.

«Хотя сексуальная активность и сексуальное удовлетворение считаются полезными для психологического здоровья и благополучия пожилых людей, связь между сексуальным интересом и долголетием не изучалась. Это исследование является первым, в котором проспективно исследуются связи между сексуальным интересом и смертностью от всех причин, а также смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака среди местного населения», — пишут исследователи.

По словам ученых, женщины чаще, чем мужчины, сообщали об отсутствии сексуального интереса — 16% женщин-участниц в их выборке, по сравнению с 8% мужчин-добровольцев. Однако не было обнаружено значительной связи между более низким либидо и смертностью у женщин, как это было у мужчин.

Поскольку это чисто наблюдательное исследование, невозможно сделать вывод, какой из факторов является причиной, а какой следствием. Ученые предполагают, что отсутствие сексуального интереса у мужчин может быть связано с нездоровым образом жизни.

«Более того, если мы предположим, что сексуальный интерес связан с положительными психологическими факторами, отсутствие интереса может повлиять на целый ряд воспалительных, нейроэндокринных и иммунных реакций», – добавили ученые.

Чтобы понять, что именно происходит, потребуются дополнительные исследования, но просто раскрытие потенциальной связи, подобной этой, является важным шагом, как утверждают исследователи.

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