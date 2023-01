Популярная диета увеличивает риск ранней смерти на 30%

Интервальное голодание — одна из самых популярных диет — может повысить риск ранней смерти. Новое исследование 24 000 американцев старше 40 лет показало, что люди, которые ели только один раз в день, а не три раза в день, имели на 30% больше шансов умереть по любой причине в течение 15 лет.

Исследование было опубликовано в Journal of the Academy of Nutrition and Diabetics.

Интервальное голодание (прием пищи в течение ограниченного промежутка времени или просто пропуск приемов пищи) стало одной из самых популярных диетических тенденций в начале 2010-х годов. Такие знаменитости, как Кортни Кардашьян, Дженнифер Энистон и Марк Уолберг, утверждали, что это помогло им сбросить много килограммов. По иронии судьбы, одним из основных преимуществ, рекламируемых приверженцами диеты, а также исследованиями, является долголетие и снижение риска заражения несколькими различными заболеваниями.

Но в недавнем исследовании пропуск завтрака был связан с более высоким шансом умереть от сердечных заболеваний, в то время как пропуск обеда увеличивал общие шансы общей смертности. Ученые заявили, что эти результаты сохранялись, даже если люди занимались спортом, правильно питались, не курили и не употребляли алкоголь. По их словам, люди, которые придерживаются периодического голодания, обычно съедают относительно большое количество пищи за один раз, что со временем может нанести вред организму.

Исследование, проведенное учеными из Университета Теннесси, пришло к выводу, что ключом к долгой жизни является трехразовое питание. Однако употребление блюд слишком близко друг к другу также было связано с повышенной вероятностью ранней смерти. Как и в случае с прерывистым голоданием, исследователи считают, что слишком быстрое употребление слишком большого количества пищи вызывает метаболическую нагрузку на организм.

«Наше исследование показало, что люди, которые едят только один раз в день, чаще умирают, чем те, кто ел больше», — заявили ученые.

