Исследование: Алкоголь по-разному влияет на мужскую и женскую мозговую активность

Тесты на мышах относительно способности алкоголя воздействовать на мозг, а также на поведение и чувства, связанные со страхом и тревогой, показывают, что он по-разному влияет на мужчин и женщин.

Употребление алкоголя может по-разному влиять на мозговую активность мужчин и женщин, говорится в новом исследовании, проведенном на мышах.

Алкоголь является одним из самых распространенных опьяняющих веществ в мире и связан с большим количеством проблем с психическим здоровьем, которые, в свою очередь, могут быть вызваны его влиянием на активность мозга.

Однако данное исследование, опубликованное в рецензируемом научном журнале eNeuro, утверждает, что существуют различия в том, как мозг мужчин и женщин изменяется под воздействием алкоголя.

В ряде исследований подчеркивается связь между употреблением алкоголя и рядом заболеваний, таких как депрессия и тревожность. Особенно это касается тех, кто страдает от расстройства, связанного с употреблением алкоголя, которое развивается всего у 5% взрослых в США по сравнению с 85%, употребляющих алкоголь.

Было установлено, что употребление алкоголя влияет на самцов мышей, у них наблюдаются колебания и изменения в поведении. У самок мышей, однако, таких изменений не наблюдалось.

Это не означает, что мозг самок не подвержен воздействию алкоголя. Их мозговая активность все еще была затронута, просто она была затронута по-другому.

Это не является чем-то беспрецедентным. На самом деле, в исследовании приводится несколько исследований, документирующих различия в поведении мужчин и женщин, связанных с алкоголем.

Но оно показывает, что, по крайней мере, в отношении мозговой активности, алкоголь не только влияет на страх и тревогу, но и точное воздействие на мужчин и женщин может быть разным.

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