Ученые обнаружили гигантские неизвестные микроорганизмы

Американские и французские ученые обнаружили новый вид микроорганизмов, которые в пять тысяч раз больше своих «собратьев» — их даже можно увидеть невооруженным глазом.

Одним из главных отличий микробов от других обитателей планеты является их крошечный размер, который можно увидеть только под микроскопом. Но, как оказалось, этот критерий не соответствует новому открытому виду микроорганизмов.

Группа франко-американских ученых обнаружила микробы, видимые невооруженным глазом. Их длина составляет 9000 мкм — то есть почти 1 сантиметр.

Это означает, что они в 5 тысяч раз больше других микроорганизмов. Но на этом неожиданные открытия не заканчиваются: копии геномов микробов включены в отдельные структуры, окруженные мембраной, что очень необычно для бактерий.

Новые организмы были названы Thiomargarita magnifica. Исследователи планируют выяснить, как эти существа научились расти до таких размеров и чем они отличаются от своих собратьев.

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