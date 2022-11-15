Исследователи назвали лучшую игру для стимуляции памяти

Специалисты в области когнитивных нарушений из Психиатрического института Нью-Йорка и Колумбийского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какое занятие помогает развивать память у людей с когнитивными патологиями.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале NEJM Evidence.

Ученые случайным образом разделили участников пожилого возраста с умеренными когнитивными нарушениями на две группы. Участники первой должны были в течение 12 недель разгадывать веб-кроссворды, а второй — играть в познавательные компьютерные игры. Позже сеансы продлили до 78 недель. Специалисты каждую неделю фиксировали изменения.

В результате оказалось, что разгадывание кроссвордов превосходило по положительному когнитивному эффекту познавательные игры, как после 12 недель эксперимента, так и по истечению 78 недель.

Эксперты обнаружили, что разгадывание кроссвордов положительно отразилось на пожилых людях с наиболее выраженными симптомами, но обе формы обучения были одинаково продукты на ранней стадии умственной деградации.

«Курсор» писал ранее, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.