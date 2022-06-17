Ученые обнаружили новый способ сохранить память

Многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения проблем с памятью в пожилом возрасте.

Об этом пишет Science Daily.

Американские психологи из Северо-Западного университета проанализировали данные опроса около 1000 людей среднего и пожилого возраста в период с 1995 по 2014 год. В течение месяца до начала исследования участники проходили тесты на проверку памяти, а также отвечали на вопросы об эмоциональном состоянии.

Исследование показало, что люди, регулярно испытывающие энтузиазм и жизнерадостность — то, что психологи называют «позитивным аффектом» — реже испытывают проблемы с памятью по мере старения. Психологам теперь необходимо понять механизм, лежащий в основе этой связи.

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