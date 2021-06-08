Изобретенный в Израиле безыгольный анализ крови будет использоваться в космосе

Израильские ученые изобрели метод, позволяющий проводить анализы крови, не использую иглы, и запускают свое устройство в космос для тестирования.

Об этом сообщает Times of Israel.

Ученые говорят, что их технология позволит провести первые в мире анализы крови без образцов, которые оценивают количество и тип клеток в крови пациента и обычно требуют лабораторного анализа образца крови, взятого из пальца или руки. По словам исследователей, их устройство сканирует глаз в течение нескольких секунд и мгновенно дает точные результаты.

Команда Медицинского центра Шиба, стоящая за нововведением, работает над расширением его для выполнения других анализов крови, которые в настоящее время требуют образцов и лабораторных анализов.

«Открытие возможности безыгольных анализов крови поистине захватывающе», — сказал Харел Барис, один из врачей «Шиба», создавших новую технологию.

В октябре он отправит технологию на орбиту вместе с израильским космическим туристом Эйтаном Стиббе, надеясь, что испытания в условиях невесомости помогут процессу разработки.

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