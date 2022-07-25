Израиль начнет вакцинацию ЛГБТ-мужчин от обезьяньей оспы в ближайшие дни

Ожидается, что в ближайшие дни израильские больницы и поставщики медицинских услуг начнут вакцинировать мужчин из ЛГБТК-сообщества вакциной от обезьяньей оспы. Больницы уже подготовились к кампании по введению вакцины и ожидают прибытия первых партий вакцин. Поскольку в ближайшее время в Израиле ожидается поступление лишь ограниченного количества вакцин, вакцинация будет направлена на группы повышенного риска в сообществе ЛГБТК.

«Мы направляем наши усилия по повышению осведомленности на сообщество ЛГБТК, сайты знакомств и т.д., а также работаем с врачами в этом сообществе», — сказал министр здравоохранения Ницан Горовиц в понедельник на конференции по здравоохранению. «Вакцины прибудут в Израиль завтра и будут доступны в центрах в течение нескольких дней», — добавил министр.

Министерство здравоохранения недавно закупило 10 тысяч вакцин от оспы обезьян, 5 тысяч из которых, как ожидается, прибудут в Израиль уже во вторник, по данным министерства, и еще 5 тысяч доз вакцины должны прибыть в ближайшие недели. Вакцина изготовлена швейцарской фирмой Bavarian Nordic, имеет минимальные побочные эффекты и может вводиться людям от 18 лет и старше.

Курсор ранее писал, что ВОЗ присвоила обезьяньей оспе самый высокий уровень опасности. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Это самый высокий уровень тревоги, который может объявить ВОЗ.