Израильские ученые выяснили, что пренатальное УЗИ может выявить ранние признаки аутизма

Диагностика на основе сканирования может позволить начать лечение с рождения, а не ждать годами, что, возможно, улучшит результаты.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Бен-Гуриона и Медицинского центра «Сорока», рутинное ультразвуковое сканирование во втором триместре может выявить ранние признаки расстройства аутистического спектра, что позволяет вмешаться на ранней стадии.

Об этом сообщает Times of Israel.

Исследователи из Национального центра исследований аутизма и развития нервной системы Азриэли обнаружили аномалии в сердце, почках и голове в 30% случаев, когда у ребенка позже развился РАС.

Исследование было опубликовано в прошлом месяце в рецензируемом журнале Brain и будет обсуждаться на ежегодном израильском собрании по исследованию аутизма, запланированном на конец этого месяца.

Была обнаружена связь между аномалиями плода и последующим диагнозом РАС, хотя данных по этому вопросу до сих пор недостаточно. В то время как предыдущие исследования показали, что дети, рожденные с врожденными заболеваниями, в частности, с заболеваниями сердца и почек, имели более высокий риск развития РАС, текущее исследование показало, что признаки можно увидеть еще до рождения.

«Пренатальное УЗИ — отличный инструмент для изучения аномалий развития плода, поскольку его часто используют для наблюдения за ростом плода и выявления аномалий плода на протяжении всей беременности», — пишут исследователи.

«Врачи могут использовать эти признаки, различимые во время обычного УЗИ, для оценки вероятности рождения ребенка с РАС», — сказал исследователь профессор Идан Менаше в заявлении университета.

«Наши результаты показывают, что определенные типы РАС, связанные с аномалиями других органов, начинаются и могут быть обнаружены внутриутробно».

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