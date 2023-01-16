Известный врач рассказал, как снизить риск инсульта в молодом возрасте

Кровоизлияние в мозг у людей вскоре после 30-летия чаще всего связано с врожденными патологиями. Но причиной может стать и неправильный образ жизни.

Известный украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта в молодом возрасте.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Медик отметил, что кровоизлияние в мозг у людей вскоре после 30-летия чаще всего связано с врожденными патологиями. При этом он подчеркнул, что никаких специфических анализов для выявления опасности инсульта не существует. Анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта, сказал Комаровский.

В то же время, доктор сказал, что для того, чтобы максимально защититься от инсульта, нужно вести здоровый образ жизни и следить за своим весом.

Важно отказаться от алкоголя, курения и больше двигаться.

Также, по его словам, важно регулярно контролировать уровень артериального давления и уровень сахара в крови, добавил специалист.

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