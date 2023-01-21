Как 6 минут интенсивных упражнений влияют на мозг и риск болезни Альцгеймера

Даже непродолжительная забота о своем теле может оказать существенное влияние на наш организм.

Шести минут высокоинтенсивных упражнений достаточно, чтобы в мозге вырабатывался ключевой белок, который играет важную роль в формировании, функционировании и памяти мозга, а также участвует в развитии нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

Об этом сообщает Science Alert.

Рассматриваемый специализированный белок называется мозговым нейротрофическим фактором (BDNF), и он способствует как росту, так и выживанию нейронных клеток в головном мозге, а также развитию новых связей и сигнальных путей.

«BDNF показал большие перспективы на животных моделях, но фармацевтические вмешательства до сих пор не смогли безопасно использовать защитную силу BDNF у людей. Мы увидели необходимость в изучении немедикаментозных подходов, способных сохранить способность мозга, которую люди могут использовать для естественного увеличения BDNF, чтобы помочь в здоровом старении», — говорит физиолог-эколог Трэвис Гиббонс из Университета Отаго в Новой Зеландии.

В этом исследовании 12 физически активных добровольцев (в возрасте от 18 до 56 лет) прошли три теста, чтобы определить, какой из них лучше всего генерирует BDNF в мозгу: 20 часов голодания, 90 минут езды на велосипеде или 6 минут энергичной езды на велосипеде.

Кратковременный и интенсивный всплеск циклов показал наилучшие результаты с точки зрения производства BDNF. Фактически, он повысил уровень BDNF в крови в четыре или пять раз по сравнению с небольшим увеличением после легких упражнений и отсутствием изменений при голодании.

Возможно, эти результаты можно объяснить увеличением количества тромбоцитов в крови, естественным образом возникающим при физических нагрузках. Тромбоциты хранят большое количество BDNF, что может объяснить всплеск, совпадающий с интенсивным циклом.

В качестве альтернативы, увеличение может быть вызвано переключением мозга между источниками топлива после интенсивных упражнений, заставляя организм использовать лактат, а не запасы глюкозы.

«Это переключение субстрата позволяет мозгу использовать альтернативные виды топлива и инициирует производство ключевых нейротрофических факторов, таких как BDNF», — говорит Гиббонс.

Сейчас команда стремится добавить к этой смеси больше экспериментов, например, три дня голодания, чтобы увидеть, как это влияет на уровень BDNF в крови. Комбинированный эффект голодания и интенсивных упражнений — еще один потенциальный путь для изучения.

Теперь у нас есть многочисленные исследования, связывающие упражнения с преимуществами, которые можно заметить в мозге, будь то улучшение концентрации или повышение когнитивной функции, и вполне вероятно, что впереди еще много открытий.

«Становится все более очевидным, что физические упражнения полезны для здоровья мозга на всех этапах жизни. Эти данные показывают один путь, в котором интенсивные упражнения могут сыграть свою роль. К счастью, упражнения широко доступны, справедливы и доступны по цене», — говорит Кейт Томас, физиолог и автор исследования из Университета Отаго.

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