Известный эксперт назвал 4 лайфхака, которые помогут ускорить похудение

Диетолог Еми Гудсон в своих книгах и лекциях рассказывает, какие ошибки мешают снизить вес и какие лайфхаки помогут это исправить.

Для достижения долгосрочного успеха, цель должна быть реалистичной, говорит она. Это важное условие, не стоит ожидать, что за неделю вы избавитесь от 10 килограмм. Самые эффективные способы похудеть — низкокалорийная диета и регулярная физическая активность.

Первый лайхак — добавьте больше клетчатки, она не только насыщает, но и помогает обеспечить нормальную работу кишечника. Лучший источник — это темно-зеленые овощи. Продукты с клетчаткой также помогают снизить количество калорий, а вместе с тем — похудеть. Включите в рацион листовую зелень: в 100 г шпината содержится 23 калории, в 100 г стручковой фасоли — 19 калорий, в 100 г китайской капусты — 12 калорий.

Соедините углеводы с белками — это надолго утолит голод. Еми Гудсон объясняет, что белок переваривается медленнее, поэтому чувство сытости будет держаться долго.

Если вы едите углеводы сами по себе, они могут повысить уровень сахара в крови, а позже он снизится — и случится энергетический сбой, пояснила диетолог. Белок является строительным материалом для роста мышц, а мышцы более метаболически активны, чем жир. И это позволяет организму сжигать больше калорий даже во время отдыха.

Выпивайте стакан теплой воды перед каждым приемом пищи — это отличная привычка поможет вам быстрее сжигать жир. Вода нужна для оптимального функционирования органов. И поддержка водного баланса помогает употреблять меньше калорий. Тем более, что многие люди ошибочно принимают жажду за голод.

Раз в неделю не ешьте мясо

В США, а также во многих других странах мира, среди почитателей здорового образа жизни, есть интересная привычка — по понедельникам они не едят мясо и мясные продукты. Этим они улучшают свое здоровье и «здоровье планеты». Эми Гудсон считает, что участие в этой акции также поможет снизить вес.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.