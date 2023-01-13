Как быстро выздороветь от простуды: эксперты назвали действенные методы

13:11, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: depositphotos.com

От простуды и острых респираторных вирусных инфекций, поражающих дыхательную систему, не застрахован никто. А чтобы быстро справиться с такими недугами, важно знать несколько простых правил и строго им следовать.

Специалисты дали советы, как правильно лечиться от простуды, чтобы долго не болеть.

Об этом рассказали в онлайн-хабе DOC.UA.

Прежде всего, важно правильно подобрать медикаменты. В этом вам поможет лечащий врач. Зачастую облегчить состояние больного могут деконгестанты (сосудисто-сужающие препараты) и обезболивающие препараты (ибупрофен, напроксен, аспирин). Нередко медики назначают также антигистаминные (противоаллергические препараты).

Но этого, оказывается, недостаточно. Важно придерживаться еще нескольких правил — полноценный отдых, правильное питание, отказ от курения.

Важно во время болезни  выпивать большое количество жидкости. Облегчить состояние помогут также теплые ванны и солевые растворы. Обязательно следите за тем, что бы воздух в комнате больного был свежим и хорошо увлажненным. Налегайте на продукты, богатые цинком и витамином С.

Ранее Курсор писал, что врач рассказала, почему перед сном полезно съедать ложку меда.

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