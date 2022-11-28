Врач рассказал, как часто можно есть яйца, чтобы не навредить здоровью

Яйца — невероятно полезный продукт, но медики советуют ими не злоупотреблять. В ином случае, можно существенно подорвать вое здоровье и «посадить» почки.

Ученые и медики постоянно спорят о норме потребления яиц. Ранее их рекомендовали съедать по два ежедневно, сейчас, согласно новым рекомендациям ВОЗ, среднестатистическому человеку рекомендуется употреблять не более двух-трех яиц в неделю из-за содержания в них большого количества холестерина.

Об этом сообщила диетолог, нефролог Анна Коробкина, пишет woman.

Эксперт напомнила, что ВОЗ рекомендует 2-3 яйца в неделю. По ее словам, в яйце содержится 215 миллиграммов холестерина при суточной норме 300 миллиграммов. Превышать эту дозу не рекомендуется, подчеркнула Коробкина.

Она также уточнила, что в яйцах содержатся фосфолипиды, снижающие количество холестерина в крови. Поэтому если у человека нет проблем со здоровьем, то даже съев на завтрак два яйца, ему не нужно в течение дня ограничивать себя в холестериносодержащих продуктах: мясе, твороге, рыбе.

Эксперты подчеркнула, что яйца — это ценный продукт, особенно для растущего организма. Кроме белка, там содержится большое количество жирорастворимых витаминов A, D, Е, фолиевая кислота, холин, железо, кальций, фосфор, которые необходимы для здоровья нашей нервной системы, головного мозга. Для пожилых людей яйца тоже полезны — для профилактики когнитивных нарушений.

У яичного белка масса преимуществ по сравнению с белком из мяса или рыбы, а термическая обработка делает его более лёгким для усвоения, добавила врач.

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