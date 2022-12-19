Как холод связан с похудением

Ученые из диабетического центра Джослина в рамках нового исследования установили, что вследствие низких температур вырабатываются противовоспалительные молекулы, связанные со снижением веса.

Об этом сообщает Nature.

Эксперты хотели выяснить, как легкое хроническое воспаление может стать причиной проблем со здоровьем, которые связаны с ожирением. До нового исследования было известно, что холод может улучшать чувствительность к холоду, а также влиять на выработку липидных медиаторов воспаления в так называемом буром жире.

Отличие между бурым и белым жиром (накапливающимся на животе и руках) состоит в том, что первый сжигает липиды и глюкозу для выработки тепла. В каком-то смысле бурый жир ‒ «хороший» жир.

Из-за этого он находится в центре многих исследований по борьбе с ожирением. Исследователи хотят выяснить, как можно добиться эффективного превращения белого жира в бурый.

В рамках нового эксперименты мыши ради провоцирования ожирения придерживались типичной диеты с высоким содержанием жиров. После этого грызунов поместили в холодные условия с температурой около 4,4 градуса по Цельсию.

Было установлено увеличение их чувствительности к инсулину, улучшение метаболизма глюкозы и снижение массы по сравнению с животными из контрольной группы. Также ученые зафиксировали значительное снижение воспаления. Согласно результатам исследования, указанные эффекты зависят от выработки природной молекулы бурого жира MaR2.

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