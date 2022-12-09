Почему человек может полнеть после диеты

Ученые из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук провели исследование и рассказали, как бороться с определенными кишечными микробами, связанными со скоплением жира после периода ограничений в рационе.

Об этом сообщает Nature Metabolism.

Эксперты установили, с чем может быть связано то, что после диеты человек может вновь с легкостью набирать вес. Оказалось, что за этот процесс ответственны определенные кишечные бактерии ‒ лактобациллы и их метаболиты. Они способствуют повышению всасывания липидов в кишечнике, вследствие чего жир быстро накапливается.

Эксперименты провели на мышах. Грызуны были распределены на группы, каждую из которых кормили в соответствии с той или иной диетой. Всего было разработано 10 типов таких систем, и после диеты все мыши сбросили вес.

После этого ученые кормили животных в обычном режиме, и те опять начали набирать вес, порой быстро и чрезмерно. Среди основных причин этого сообщается о повышенной абсорбции липидов в кишечнике, усиленном анаболизме (синтез сложных веществ из простых) липидов в так называемой белой жировой ткани и снижении общего окисления липидов.

Для подобного изучения этих процессов различные группы испытуемых перевели на рационы, где было повышенное, пониженное и нормальное содержание белка. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка предотвращает быстрое накопление жировой ткани и поддерживает потерю веса.

Результаты исследования показали, что придерживание постдиетического рациона с нормальным содержанием белка резко увеличивает число лактобацилл (Lactobacillus) на около 50%. В случае же высокобелкового питания рост таких микроорганизмов сдерживался.

По мнению ученых, решить проблему набора веса после диета можно с помощью белкового питания в постдиетический период и использование пенициллина, потому что Lactobacillus очень чувствительны к последнему.

«Курсор» сообщал, что эксперты назвали лучшую в мире диету.