Как обнаружить у себя депрессию

Эксперты рассказали, как понять, что у человека депрессия, а также как ее побороть.
Об этом сообщает NHS.
Депрессию часто ошибочно воспринимают как плохое настроение, но на самом деле это самое распространенное психическое расстройство в мире. Она также внесена в Международную классификацию болезней.
Симптомы
Диагноз «депрессия» ставят в том случае, если симптомы длятся более 14 дней. Среди них известно о следующих:
- плохое настроение и уныние;
- ощущение беспомощности;
- низкая самооценка;
- чрезмерное желание плакать;
- чувство вины;
- раздражительность;
- немотивированность и отсутствие интереса;
- проблемы с принятием решений;
- отсутствие удовольствия от жизни;
- тревога или беспокойность;
- мысли о самоубийстве;
- либидо;
- запор;
- чувство слабости;
- изменение аппетита или веса;
- изменение менструального цикла;
- проблемы со сном;
- непонятная боль в теле.
Эти симптомы не должны появляться одновременно. Если человеку кажется, что у него депрессия, то ему может помочь психотерапевт или психиатр. Эти специалисты определяют тяжесть заболевания и подход к его лечению.
Лечение
Наиболее эффективное начальное лечение средней и тяжелой депрессии состоит в комбинировании антидепрессантов и психотерапии. Однако ими можно пользоваться и отдельно.
В основном легкая депрессия лечится психотерапией, но порой может потребоваться употребление таблеток. Если у человека легкая или средняя депрессия, то врачи могут порекомендовать заниматься спортом.
В частности, необходимо уделять тренировкам 45-60 минут 3-5 раза в неделю. Чудесно подойдет комбинирование аэробных упражнений (например, ходьба, побежки или езда на велосипеде) и силовых тренировок. Крайне важно, чтобы эти занятия приносили удовольствие.
Прием антидепрессантов в основном длится от 2 до 4 недель, но порой для достижения полного эффекта может потребовать срок 6-12 недели. Если спустя месяц приема препаратов вы не достигли желаемого эффекта ‒ повторно обратитесь к специалисту, который, среди всего прочего, может внести коррективы в план лечения.
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