Как обнаружить у себя депрессию

21:01, Сегодня
Здоровье и медицина
девушка в депрессии ноги руки фото
Фото: pixabay.com

Есть ряд тревожных симптомов, на которые нужно обратить внимание.

Эксперты рассказали, как понять, что у человека депрессия, а также как ее побороть.

Об этом сообщает NHS.

Депрессию часто ошибочно воспринимают как плохое настроение, но на самом деле это самое распространенное психическое расстройство в мире. Она также внесена в Международную классификацию болезней.

Симптомы

Диагноз «депрессия» ставят в том случае, если симптомы длятся более 14 дней. Среди них известно о следующих:

  • плохое настроение и уныние;
  • ощущение беспомощности;
  • низкая самооценка;
  • чрезмерное желание плакать;
  • чувство вины;
  • раздражительность;
  • немотивированность и отсутствие интереса;
  • проблемы с принятием решений;
  • отсутствие удовольствия от жизни;
  • тревога или беспокойность;
  • мысли о самоубийстве;
  • либидо;
  • запор;
  • чувство слабости;
  • изменение аппетита или веса;
  • изменение менструального цикла;
  • проблемы со сном;
  • непонятная боль в теле.

Эти симптомы не должны появляться одновременно. Если человеку кажется, что у него депрессия, то ему может помочь психотерапевт или психиатр. Эти специалисты определяют тяжесть заболевания и подход к его лечению.

Лечение

Наиболее эффективное начальное лечение средней и тяжелой депрессии состоит в комбинировании антидепрессантов и психотерапии. Однако ими можно пользоваться и отдельно.

В основном легкая депрессия лечится психотерапией, но порой может потребоваться употребление таблеток. Если у человека легкая или средняя депрессия, то врачи могут порекомендовать заниматься спортом.

В частности, необходимо уделять тренировкам 45-60 минут 3-5 раза в неделю. Чудесно подойдет комбинирование аэробных упражнений (например, ходьба, побежки или езда на велосипеде) и силовых тренировок. Крайне важно, чтобы эти занятия приносили удовольствие.

Прием антидепрессантов в основном длится от 2 до 4 недель, но порой для достижения полного эффекта может потребовать срок 6-12 недели. Если спустя месяц приема препаратов вы не достигли желаемого эффекта ‒ повторно обратитесь к специалисту, который, среди всего прочего, может внести коррективы в план лечения.

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