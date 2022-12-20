Как обнаружить у себя депрессию

Есть ряд тревожных симптомов, на которые нужно обратить внимание.

Эксперты рассказали, как понять, что у человека депрессия, а также как ее побороть.

Об этом сообщает NHS.

Депрессию часто ошибочно воспринимают как плохое настроение, но на самом деле это самое распространенное психическое расстройство в мире. Она также внесена в Международную классификацию болезней.

Симптомы

Диагноз «депрессия» ставят в том случае, если симптомы длятся более 14 дней. Среди них известно о следующих:

плохое настроение и уныние;

ощущение беспомощности;

низкая самооценка;

чрезмерное желание плакать;

чувство вины;

раздражительность;

немотивированность и отсутствие интереса;

проблемы с принятием решений;

отсутствие удовольствия от жизни;

тревога или беспокойность;

мысли о самоубийстве;

либидо;

запор;

чувство слабости;

изменение аппетита или веса;

изменение менструального цикла;

проблемы со сном;

непонятная боль в теле.

Эти симптомы не должны появляться одновременно. Если человеку кажется, что у него депрессия, то ему может помочь психотерапевт или психиатр. Эти специалисты определяют тяжесть заболевания и подход к его лечению.

Лечение

Наиболее эффективное начальное лечение средней и тяжелой депрессии состоит в комбинировании антидепрессантов и психотерапии. Однако ими можно пользоваться и отдельно.

В основном легкая депрессия лечится психотерапией, но порой может потребоваться употребление таблеток. Если у человека легкая или средняя депрессия, то врачи могут порекомендовать заниматься спортом.

В частности, необходимо уделять тренировкам 45-60 минут 3-5 раза в неделю. Чудесно подойдет комбинирование аэробных упражнений (например, ходьба, побежки или езда на велосипеде) и силовых тренировок. Крайне важно, чтобы эти занятия приносили удовольствие.

Прием антидепрессантов в основном длится от 2 до 4 недель, но порой для достижения полного эффекта может потребовать срок 6-12 недели. Если спустя месяц приема препаратов вы не достигли желаемого эффекта ‒ повторно обратитесь к специалисту, который, среди всего прочего, может внести коррективы в план лечения.

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